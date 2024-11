Exército israelense impõe toque de recolher noturno no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou nesta quinta-feira (28) a imposição de um toque de recolher noturno para a população do sul do Líbano, um dia após a entrada em vigor de um cessar-fogo com o movimento Hezbollah.

"É estritamente proibido se deslocar ou viajar ao sul do rio Litani das 17H00 (12h00 de Brasília) até as 7H00 (2H00 de Brasília) de amanhã", anunciou o porta-voz em língua árabe do Exército de Israel, Avichay Adraee, em uma mensagem na rede social X. Ele afirmou que as pessoas residentes ao sul do rio "devem permanecer onde estão".