Exército israelense diz ter bombardeado instalações do Hezbollah no sul do Líbano

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (28), que bombardeou uma instalação do Hezbollah no sul do Líbano, um dia após o início de um cessar-fogo entre o grupo islamista e Israel.

"Recentemente, foi identificada uma atividade terrorista em uma instalação usada pelo Hezbollah para armazenar foguetes de médio alcance no sul do Líbano. A ameaça foi frustrada por um avião (da Força Aérea israelense)".