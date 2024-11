Chade rompe acordos de cooperação em defesa com a França

O Chade rompeu os acordos de cooperação em segurança e defesa com a França, que perderá sua última presença militar no Sahel, anunciou na noite desta quinta-feira (28) o ministro das Relações Exteriores do país africano.

"O governo da República do Chade informa à opinião nacional e internacional sua decisão de encerrar o acordo de cooperação em matéria de defesa assinado com a República Francesa", declarou o chanceler Abderaman Koulamallah em comunicado na página do Facebook do ministério.