Vídeo de Kamala Harris é alvo de chacota entre republicanos

Membros do Partido Republicano ridicularizaram um vídeo em que Kamala Harris fala pela primeira vez desde que reconheceu sua derrota para Donald Trump nas eleições presidenciais americanas.

Congressistas e líderes republicanos compartilharam um vídeo de 28 segundos publicado nesta terça-feira (26) sem nenhum contexto na conta do Partido Democrata no X. As imagens mostram um trecho de uma videoconferência em que Kamala agradeceu a partidários por seu apoio durante a campanha eleitoral.