Procurador do TPI pede mandado de prisão contra chefe da junta militar de Mianmar

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) pediu nesta quarta-feira (27) aos juízes um mandado de prisão contra o chefe da junta militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, por supostos crimes contra a humanidade cometidos contra os muçulmanos rohingya.

O procurador do tribunal com sede em Haia abriu uma investigação em 2019 sobre supostos crimes cometidos contra os rohingyas no estado birmanês Rakhine em 2016 e 2017, que provocaram um êxodo em larga escala da população para o vizinho Bangladesh.