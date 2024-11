ESTRASBURGO:

Os temas prioritários da nova Comissão Europeia nos 100 primeiros dias

A nova Comissão Europeia, o poder Executivo da UE formado pela presidente Ursula von der Leyen e seus 26 comissários, deve começar formalmente sua gestão a partir da próxima semana, com um enorme volume de trabalho pela frente.

(UE diplomacia parlamento economia migração, 570 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Kaja Kallas, a nova face de uma diplomacia europeia que enfrenta a Rússia

Aos 47 anos, a estoniana Kaja Kallas assume no próximo domingo a diplomacia da UE com uma ideia muito clara em mente: enfrentar a Rússia, uma potência que considera como uma ameaça para toda a Europa.

(UE conflito Rússia diplomacia Comissão Ucrãnia, 650 palavras, já transmitida)

MADRI:

Teresa Ribera: especialista climática espanhola dará impulso verde à Comissão Europeia

A nova vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, agora ministra da Transição Ecológica , se consolidou nos últimos anos como uma figura política chave na Espanha e Europa, graças à sua experiência em temas do meio ambiente e sua capacidade de negociação.

(UE clima meio ambiente energia política Espanha Comissão)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

MADRI:

Premiê da Espanha defende sua gestão durante inundações e critica a oposição

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, defendeu com veemência nesta quarta-feira (27) a gestão do Executivo durante as inundações fatais do fim de outubro e acusou a oposição de "polarizar" a tragédia e "alimentar a desconfiança nas instituições".

(Espanha inundações governo parlamento, 630 palavras, já transmitida)

WALTHAMSTOW:

A luta de um filho pela legalização da eutanásia no Reino Unido

Ian Douglas, um engenheiro e economista londrino que sofria de esclerose múltipla, se suicidou em fevereiro de 2019, em um estágio muito avançado de sua doença. Desde então, seu filho Anil faz campanha para legalizar a eutanásia no Reino Unido.

(GB suicídio parlamento saúde GB, 630 palavras, já transmitida)

-- RETROSPECTIVA 2024

PARIS:

O ano 2024 em 12 acontecimentos marcantes no mundo

Vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a guerra no Oriente Médio ou os Jogos Olímpicos de Paris, estes são os 12 acontecimentos que marcaram o ano de 2024.

(Ano2024 clima política economia Retrospectiva)

PARIS:

Fujimori, Sergio Mendes, Navalny, Maggie Smith... as principais mortes de 2024

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, o dissidente russo Alexei Navalny, o músico brasileiro Sergio Mendes e a atriz britânica Maggie Smith estão entre os principais falecidos no mundo em 2024.

(Ano2024 celebridades gente, 770 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Empresas preferem caminho lento, mas seguro, face à IA

Dois anos após o badalado lançamento do ChatGPT, as empresas observam com entusiasmo as possibilidades da inteligência artificial (IA) generativa, mas longe de quererem adotá-la para se transformarem completamente, abordam o futuro próximo com cautela.

(Ano2024 IA, 690 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BUSAN:

Negociações para tratado sobre plástico devem ser aceleradas, afirma diplomata

As negociações para alcançar o primeiro tratado global contra a poluição plástica devem ser aceleradas "significativamente", alertou o diplomata equatoriano que as preside em meio à crescente frustração entre as delegações reunidas na Coreia do Sul

(ONU tratado diplomacia meio-ambiente CoreiadoSul, 710 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com