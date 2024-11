Israel restringe circulação da população do sul do Líbano por uma noite

O Exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (27), que restringirá a circulação da população no sul do Líbano durante a próxima noite, poucas horas depois do início de uma trégua em mais de dois meses de guerra contra o Hezbollah.

A população dessa área ficará proibida de se deslocar para os povoados que o Exército israelense ordenou evacuar no sul nem poderá cruzar o rio Litani entre às 17h locais (12h de Brasília) de quarta e 7h de quinta-feira (2h em Brasília), indicou o porta-voz do Exército em língua árabe, Avichay Adraee, no X.