Federação inglesa abre nova investigação contra árbitro David Coote por corrupção

A Federação Inglesa de Futebol (FA) abriu uma investigação por corrução contra o árbitro David Coote, já suspenso pelo suposto uso de drogas e por declarações impróprias sobre o ex-técnico do Liverpool Jürgen Klopp.

O tabloide The Sun publicou na terça-feira (26) que Coote teria conversado com um torcedor sobre a possibilidade de mostrar cartão amarelo para o jogador Ezgjan Alioski, do Leeds, um dia antes de apitar um jogo contra o West Bromwich em outubro de 2019.