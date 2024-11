China considera "especulações" relatos sobre investigação contra ministro da Defesa

A China classificou de "especulações" as informações publicadas no jornal britânico Financial Times de que o ministro da Defesa do país, Dong Jun, estava sendo investigado por corrupção.

O jornal britânico citou autoridades americanas que estão a par do caso, segundo as quais a investigação sobre Dong é parte de uma revisão mais ampla sobre a corrupção nas Forças Armadas.