Venezuela anuncia que vai rever relações com G7 por apoio a opositor

O governo da Venezuela advertiu nesta terça-feira (26) que vai rever suas relações com os países do G7, depois que eles expressaram apoio ao opositor Edmundo González Urrutia, que se declara "presidente eleito" do pais.

Em comunicado conjunto, os chanceleres do G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Itália, Alemanha, Reino Unido, Japão e França, consideraram González vencedor das eleições de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato sem a apresentação dos resultados detalhados da apuração.