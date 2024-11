Ucrânia recusa destruir seu estoque de minas antipessoais devido à invasão russa

A Ucrânia rejeita o seu compromisso de destruir o arsenal de quase seis milhões de minas antipessoais herdadas da era soviética devido à invasão da Rússia, a qual acusou de utilizar estes armamentos em cidades, fazendas e estações de transporte público.

"Infelizmente, o cumprimento desta obrigação não é possível no momento", disse Yevgeniy Kivshik, um representante do Ministério da Defesa da Ucrânia, em uma cúpula internacional em Siem Reap, no Camboja, nesta terça-feira (26).