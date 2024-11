Trudeau diz que teve 'conversa construtiva' com Trump e fala em trabalhar os desafios 'juntos'

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que teve uma "conversa construtiva" por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, após o republicano ameaçar impor tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México. Em vídeo publicado no X, antigo Twitter, pela CPAC TV, ele informa que é preciso "seguir em frente de maneira construtiva", em conversa com repórteres.

Trudeau afirmou que existem desafios na relação entre os dois países, mas que eles podem ser trabalhados juntos.