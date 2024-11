Rússia promete 'responder' a novos disparos ucranianos de mísseis americanos

A Rússia prometeu, nesta terça-feira (26), “responder” aos novos disparos de mísseis dos EUA contra seu território, em meio às crescentes tensões entre o Kremlin e os países ocidentais.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas atacaram, nos últimos dias, "instalações" na região fronteiriça russa de Kursk, perto do vilarejo de Lotarevka, 37 quilômetros a noroeste da cidade de Kursk, parcialmente ocupada pelo Exército ucraniano desde agosto.