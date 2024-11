Quatro corpos e cinco sobreviventes resgatados após naufrágio no Egito

As equipes de emergência encontraram quatro corpos e cinco sobreviventes nesta terça-feira (26), um dia após o naufrágio de uma embarcação turística na costa leste do Egito, informou o governador da região, Amr Hanafi

A embarcação, que transportava "31 turistas de diversas nacionalidades, assim como 13 tripulantes", emitiu sinais de socorro na segunda-feira às 5H30 (0H30 de Brasília), informou o governo do Mar Vermelho.

Segundo uma fonte governamental familiarizada com as operações de resgate, os cinco sobreviventes e os quatro corpos foram encontrados nesta terça-feira dentro da embarcação, que ficou tombada depois de ter sido atingida durante a noite por uma onda violenta.

O "Sea Story" partiu no domingo de Port Ghalib, perto de Marsa Alam, no sudeste do Egito, para uma expedição de mergulho de vários dias. O navio deveria chegar em Hurghada, 200 quilômetros mais ao norte, na sexta-feira.

Segundo o governo do Mar Vermelho, o navio, que pertence a um cidadão egípcio, transportava passageiros da Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Polônia, Bélgica, Suíça, Finlândia, China, Eslováquia, Espanha e Irlanda.

