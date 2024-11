Polônia 'não aceitará' acordo UE-Mercosul em sua forma atual, diz primeiro-ministro

Polônia "não aceitará" o acordo entre a União Europeia e o Mercosul tal como está negociado, disse, nesta terça-feira (26), o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, somando a oposição de seu país à da França a esse tratado de livre comércio.

"A Polônia não aceitará (...) o acordo de livre comércio com os países sul-americanos, ou seja, com o bloco Mercosul, desta forma", disse Tusk a jornalistas em Varsóvia, antes de se reunir com seu gabinete.