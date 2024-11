Petróleo fecha em leve baixa após anúncio de cessar-fogo no Líbano

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (26) após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciar um cessar-fogo na guerra com o Hezbollah no Líbano, mas permaneceram controlados devido à perspectiva de que a Opep+ mantenha suas cotas de produção.

O barril de tipo Brent negociado em Londres para entrega em janeiro caiu 0,27%, para 72,81 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, recuou 0,25%, a 68,77 dólares.