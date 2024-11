Papai Noel espera pela neve em um Ártico cada vez mais quente

Falta menos de um mês para o Natal e Papai Noel está finalizando os preparativos para o grande dia, mas o aquecimento global e a falta de neve em sua cidade natal no Ártico o deixam preocupado. Durante uma recente visita a Rovaniemi, na Lapônia finlandesa, considerada pelas autoridades do país desde a década de 1980 como a "verdadeira" cidade natal do Papai Noel, chovia muito e o termômetro marcava 2ºC.

Sentado em uma poltrona onde recebe os visitantes, o Papai Noel estava, no entanto, de bom humor e garantiu à AFP que a falta de neve não o impediria de decolar de seu trenó na véspera de Natal para entregar presentes a todas as crianças do mundo.

"Minhas renas podem voar, então não há problema", disse o velhinho de longa barba branca e roupa vermelha, enquanto descansava as pernas após um longo dia de encontros com crianças e adultos entusiasmados. "Mas podemos ver que a mudança climática é real. Está afetando as renas e está afetando a vida aqui no Ártico", acrescentou ele, inquieto. De acordo com os cientistas, o Ártico registra um aquecimento quase quatro vezes maior do que outras partes do mundo devido às mudanças climáticas.

Após um verão historicamente quente, a cidade de Utsjoki, na Lapônia, registrou um recorde de 11,1°C em novembro. O aumento das temperaturas também tornou mais difícil para as renas escavarem sua principal fonte de alimento, o líquen. A alternância de geadas e degelos pode formar camadas de gelo impenetráveis, impossibilitando o acesso dos animais aos alimentos com seus cascos.

- Boom do turismo - Turistas de todo o mundo comparecem em massa a Rovaniemi para desfrutar das belas paisagens com neve e experimentar o frio ártico. Com apenas algumas horas de luz nesta época do ano, muitos também esperam ver as auroras boreais.

Muitas famílias com crianças sonham em experimentar a magia do Natal. "É muito bonito. É como nos filmes de Natal, super mágico", opinou María Batista Torres, de Tenerife (Espanha), que visitou a Vila do Papai Noel com seus dois filhos pequenos. Além de conhecer o Papai Noel, os visitantes podem pagar para viajar em uma moto de neve ou subir em um trenó puxado por renas. A visita à Vila do Papai Noel é gratuita, mas para tirar uma foto com ele é necessário pagar no mínimo de 42 dólares.