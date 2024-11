Os riscos da ameaça tarifária de Trump

Além disso, o aumento de impostos com que ele ameaça a China poderia fazer subir a inflação nos Estados Unidos, dependentes da segunda maior economia do mundo para eletrônicos e baterias.

Os Estados Unidos importam US$ 484,5 bilhões (R$ 2,8 trilhões) em bens do México. Uma tarifa de 25% afetaria o setor automobilístico, bem como instrumentos e dispositivos médicos. Segundo o pesquisador do Instituto Peterson de Economia Internacional Gary Hufbauer, o custo dos veículos poderia aumentar 10%.

Uma parte significativa do comércio norte-americano acontece entre Estados Unidos, México e Canadá, com produtos que cruzam as fronteiras várias vezes, o que significa que "inclusive as tarifas mais baixas se acumulam", apontou o pesquisador da Brookings Institution Joshua Meltzer.

Os produtos agrícolas também seriam afetados. Em 2023, o México forneceu mais de 60% das importações americanas de vegetais, e quase metade das de frutas frescas e secas, segundo o Departamento de Agricultura.

Os custos adicionais de importação de frutas e vegetais frescos do México poderiam ter impacto no bolso do consumidor, alertou Hufbauer.