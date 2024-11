Jogo entre Ajax e Lazio será disputado sem torcida visitante por questões de segurança

"O jogo Ajax x Lazio será disputado sem público visitante no dia 12 de dezembro. Os torcedores da Lazio não serão bem-vindos em Amsterdã", informou a prefeitura em comunicado, no qual explicou que a decisão foi tomada entre a prefeita, Femke Halsema, o chefe da polícia e o procurador-geral da cidade.

A prefeitura de Amsterdã anunciou nesta terça-feira (26) que o jogo entre Ajax e Lazio, marcado para o dia 12 de dezembro, pela Liga Europa, será disputado sem os torcedores do time italiano pelo risco de manifestações "de extrema direita, antissemitas e racistas".

Na noite do dia 7 para 8 de novembro, torcedores do Maccabi foram perseguidos e agredidos nas ruas de Amsterdã, em ataques qualificados como antissemitas pelo governo da Holanda e por vários países ocidentais.

Segundo a polícia, as tensões já eram grandes antes da partida. A torcida do time israelense entoou cânticos contra árabes, vandalizou um táxi e queimou uma bandeira palestina em uma praça no centro da cidade.

A Uefa e a polícia consideraram o jogo entre Ajax e Lazio como "de alto risco", ressaltou a prefeitura de Amsterdã.