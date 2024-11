Javier Mascherano é anunciado como novo técnico do Inter Miami

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ex-volante de 40 anos, ex-técnico das seleções sub-20 e sub-23 da Argentina, terá sua primeira oportunidade à frente de uma equipe profissional. A apresentação oficial será no dia 3 de dezembro no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, casa do Inter Miami.