Exército de Israel ordena evacuação de áreas de Beirute

O Exército de Israel ordenou nesta quarta-feira (27) a evacuação dos moradores de áreas do centro de Beirute e do subúrbio do sul da capital libanesa, horas antes da entrada em vigor de um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah.

“Advertência urgente aos moradores da área de Beirute”, publicou no X o porta-voz militar israelense Avichay Adraee, ao convocar a população do centro da cidade a se retirar, asim como "todos os moradores do subúrbio do sul", principalmente os de Ghobeiry”.