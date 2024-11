Vini Jr. sofre lesão e perderá duelo da Champions contra Liverpool

O atacante Vini Jr., com uma lesão no bíceps femoral, ficará de fora da partida da Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Liverpool em Anfield, indicou nesta segunda-feira (25) o clube 'merengue', que tenta lidar com uma enxurrada de lesões em sua equipe principal.

"Após os testes realizados hoje (segunda) em nosso jogador Vini Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid foi diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Evolução pendente", disse a equipe médica oficial do clube.