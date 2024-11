Promotor pede fim de processo que acusa Trump de conspirar para anular eleição de 2020

O procurador especial Jack Smith pediu a um juiz federal, nesta segunda-feira, 25, que rejeite o processo que acusa o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de conspirar para anular o resultado das eleições de 2020, citando a política de longa data do Departamento de Justiça (DoJ) que protege os presidentes de processos judiciais enquanto estiverem no cargo.

A medida anunciada em documentos judiciais marca o fim do esforço histórico do DoJ para responsabilizar Trump pelo que os promotores chamaram de conspiração criminosa para se manter no poder na preparação para o ataque de seus apoiadores ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.