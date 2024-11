Primeira fase da Champions chega à sua metade final com importante Bayern-PSG

A primeira fase da Liga dos Campeões chega à sua metade final com a disputa da 5ª rodada, na qual alguns favoritos precisam começar a se recuperar, como PSG e Bayern, que se enfrentam em Munique. Líderes em seus respectivos campeonatos e apontados como favoritos ao título, parisienses e bávaros ainda não conseguiram mostrar a força que têm em casa em solo europeu nesta temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com 4 pontos, o PSG de Luis Enrique ocupa a 25ª posição, muito longe do 'Top 8' que classifica diretamente para as oitavas de final, e, no momento, também de fora das 16 posições subsequentes que dão acesso à repescagem.

O Bayern, cuja sexta e última 'Orelhuda' chegou justamente contra o PSG em 2020, no momento, ocupa a 17ª posição com 6 pontos, uma situação menos crítica que a de seus rivais. O duelo de terça-feira, em Munique, portanto, é importante para os dois clubes, que se encontraram em quatro das últimas sete edições do torneio. - Em Anfield sem Vini Jr. -

Outro dos clássicos recentes da Champions que acontecerá esta semana é Liverpool-Real Madrid, que além das finais de 2018 e 2022, também se enfrentaram nas quartas-de-final de 2020-2021 e nas oitavas em 2022-2023. Em todas essas ocasiões, com Jürgen Klopp no banco dos 'Reds', a vitória foi dos 'merengues'. Mas, na quarta-feira, quem estará no banco do Liverpool é Arne Slot, o sucessor do alemão no comando do time, começou sua era com um recorde impressionante: 16 vitórias em 18 jogos, quatro delas nos primeiros jogos da Liga dos Campeões. O holandês colocará fim à sequência negativa contra o gigante espanhol?

A situação parece propícia, já que o Real Madrid está com muitas ausências, às quais se juntou na segunda-feira Vini Jr. Contra eles, Mohamed Salah está tendo um início de temporada impressionante, com 12 gols e 10 assistências em 18 jogos em todas as competições. Nesse confronto, é o Real Madrid (18º, 6 pontos) que tem mais a perder, na 18ª posição e com 6 pontos, contra o Liverpool, o único líder com quatro vitórias. - Manchester City vai reagir? -

O Feyenoord (21º, 6 pts), ex-time de Slot, visita o Manchester City (10º, 7 pts) na terça-feira, uma partida em que os Citizens seriam favoritos... não fosse a série de cinco derrotas consecutivas em todas as competições. Outro deslize dos comandados de Pep Guardiola pode comprometer a entrada no Top 8, além de aumentar o nervosismo em um clube que não está acostumado a lidar com sequências de derrotas nos últimos anos. Um dos seus algozes, o Sporting de Lisboa (2º, 10 pts), recebe o Arsenal (12º, 7 pts) na terça-feira, enquanto o Benfica de Portugal testará o Mônaco, que fecha o G3 provisório.