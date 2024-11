Presidente eleito do Uruguai visita seu mentor Mujica após vitória

"É preciso ser grato", declarou Orsi em coletiva de imprensa após se reunir com Mujica, que, apesar de seus 89 anos e de estar se recuperando de um câncer de esôfago, participou ativamente da campanha de seu herdeiro político.

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, visitou nesta segunda-feira (25) seu mentor, o ex-presidente José Mujica, um dia após sua vitória no segundo turno, que marca o retorno da esquerda ao poder depois de cinco anos de governo da centro-direita.

Orsi passou cerca de duas horas conversando com Mujica, ex-guerrilheiro que governou o Uruguai de 2010 a 2015, e com sua esposa, Lucía Topolansky, também ex-rebelde e que foi vice-presidente de 2017 a 2020.

"Meu reconhecimento a Pepe e Lucía", disse no domingo Orsi, que venceu o candidato governista Álvaro Delgado por cerca de 95 mil votos.

Analistas consideram Mujica como o "principal estrategista" da campanha de Orsi, um professor de história de 57 anos que governou por uma década Canelones, o segundo departamento mais populoso do país, com 3,4 milhões de habitantes.

O presidente eleito contou que a conversa com Mujica foi um momento de "balanço" e "perspectiva". Segundo Orsi, Mujica "jamais" aponta quem deve compor seu gabinete, embora sugira nomes. "Ele me diz que eu serei o presidente e eu preciso tomar as decisões", afirmou.

O Movimento de Participação Popular, principal setor da Frente Ampla e no qual Orsi milita desde jovem, compartilhou imagens da visita em sua conta na rede social X.

