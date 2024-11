Novos bombardeios israelenses em subúrbio de Beirute e 12 mortos no sul do Líbano

Israel bombardeou novamente, nesta segunda-feira (25), os subúrbios ao sul de Beirute, capital do Líbano, após um aviso de evacuação da área emitido pelo Exército israelense, que também atacou Tiro, no sul do país, deixando 12 mortos, segundo as autoridades. O Exército israelense disse ter atingido 25 alvos ligados ao grupo islamista libanês Hezbollah nos subúrbios ao sul de Beirute e no sul e leste do Líbano.

A agência de notícias NNA relatou um "ataque muito violento a um edifício" nos subúrbios ao sul de Beirute. Imagens da AFPTV mostram uma fumaça densa na área.

O Exército israelense também bombardeou a região de Tiro, no sul do Líbano, deixando 12 mortos e oito feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Segundo a NNA, também houve ataques aéreos contra Bekaa, na fronteira com a Síria, no leste do Líbano. Durante o fim de semana, vários bombardeios israelenses foram registrados no sul de Beirute, apesar de um pedido de cessar-fogo do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que visitou o Líbano no domingo.

Um bombardeio na madrugada de sábado em Basta, um bairro densamente povoado no centro de Beirute, matou pelo menos 29 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. O Hezbollah assumiu a responsabilidade por 50 ataques contra tropas israelenses, posições militares e cidades do outro lado da fronteira no domingo. O Exército israelense relatou 250 projéteis lançados contra seu território. Em 23 de setembro, Israel intensificou a campanha de bombardeios no Líbano, visando principalmente redutos do Hezbollah, e depois enviou tropas terrestres através da fronteira.