Mais de 34 mil candidatos se inscrevem para primeira eleição de juízes no México

"Foi um grande sucesso, algo inédito, histórico, a inscrição de pessoas para fazer parte do Poder Judiciário", disse a mandatária de esquerda em sua tradicional coletiva matinal.

Mais de 34.000 pessoas se inscreveram como candidatos para as eleições que farão do México o primeiro país a escolher por voto popular todos os seus juízes, um processo que a presidente Claudia Sheinbaum classificou nesta segunda-feira (25) como "um sucesso".

A convocatória, que começou no dia 4 de novembro e terminou no domingo, 24, foi organizada pelos três poderes do Estado mexicano (Executivo, Legislativo e Judiciário), por meio de comitês de avaliação independentes.