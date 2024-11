Lula telefona para presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, e diz que irá ao país

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou por telefone com o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi. De esquerda e aliado de José Mujica, Orsi venceu Álvaro Delgado, conservador, no segundo turno disputado no domingo, 24.

De acordo com nota divulgada pelo Planalto, Lula disse que irá ao Uruguai em 6 de dezembro para a Cúpula do Mercosul e que pretende encontrar Orsi e Mujica. E mandou, por meio do presidente eleito, um abraço para o ex-presidente uruguaio.