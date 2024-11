Lula parabeniza Yamandú Orsi por vitória no Uruguai e reforça integração regional

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizou no domingo, 24, Yamandú Orsi, da Frente Ampla, pela vitória nas eleições presidenciais do Uruguai, segundo projeções. Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), Lula destacou o caráter pacífico do pleito e a importância da integração regional.

"Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e pela integração regional", afirmou o presidente brasileiro.