Irmãos Menéndez voltam ao tribunal em meio à campanha por sua libertação

Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, em prisão perpétua por assassinar seus pais em sua luxuosa mansão de Berverly Hills em 1989, se apresentam novamente nesta segunda-feira (25) ante um juiz no auge da campanha por sua libertação após 34 anos de prisão.

Na época, a Promotoria os acusou de matar a sangue frio seu pai José, um imigrante cubano que se tornou executivo do setor musical, e Mary Louise “Kitty”, uma ex-rainha da beleza, para ficar com uma herança de US$ 14 milhões (R$ 81 milhões na cotação atual).