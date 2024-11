Em SP, Tony Blair diz que empresas vão ter que usar IA e que não haverá outro caminho

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, ao participar em São Paulo de evento da Confederação Nacional do Comércio (CNC), disse que não haverá em breve outro caminho para as empresas e para a sociedade que não seja pela tecnologia e, em especial, pela Inteligência Artificial (IA).

"As empresas vão ter que usar a IA e não teremos outro caminho fora disso", disse Blair a uma plateia composta por líderes empresariais dos segmentos do comércio e serviços.