Ataques das forças curdas sírias contra posições pró-turcas deixam 11 mortos, diz ONG

As forças curdas sírias atacaram, nesta segunda-feira (25), posições de combatentes pró-turcos no norte da Síria, deixando 11 mortos, entre eles civis, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

As Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos e que controlam vastos territórios do nordeste da Síria, atacaram com explosivos uma posição de milicias pró-turcas, segundo a ONG, com sede no Reino Unido, mas que conta com uma rede de informantes no terreno.