Sampaoli estreia pelo Rennes com derrota no Francês, que tem jogo interrompido por invasão

O ex-técnico do Flamengo Jorge Sampaoli estreou no comando do Rennes com derrota para o Lille por 1 a 0 neste domingo (24), pela 12ª rodada do Campeonato Francês, que teve o jogo entre Nantes e Le Havre interrompido pela tentativa de invasão dos torcedores. Com a vitória, o Lille (4º, 22 pontos) segue o ritmo dos líderes Paris Saint-Germain (1º, 32 pontos), Monaco (2º, 26 pontos) e Olympique de Marselha (3º, 23 pontos), que venceram na rodada.

"É um bom ponto de partida. Precisamos de tempo para encontrar respostas, especialmente no nível ofensivo", declarou o treinador, que reconheceu que "faltaram alternativas" à sua equipe no ataque. O Lille também não fez um grande jogo, mas conseguiu vencer com o gol do atacante kosovar Edon Zhegrova no final do primeiro tempo (45'). - Tentativa de invasão -

Horas depois, o jogo entre Nantes e Le Havre, no estádio da Beaujoire, foi interrompido por cerca de 30 minutos nos acréscimos do segundo tempo, quando os torcedores do time da casa tentaram invadir o gramado insatisfeitos com a derrota por 2 a 0. Além da tentativa de invasão, os torcedores atiraram objetos no campo e foi preciso formar um perímetro de segurança. O árbitro Jérôme Brisard interrompeu a partida por alguns minutos, antes de mandar os 22 jogadores para os vestiários e convocar uma reunião para decidir se dava o jogo por encerrado.

Terminada a confusão, os times retornaram a campo para disputar os minutos finais, sem que houvesse mudança no placar. Os torcedores do mesmo setor de arquibancada já haviam provocado uma breve paralisação no primeiro tempo atirando bolas de tênis e papel higiênico na área do goleiro Alban Lafont, do Nantes. O Nantes não vence um jogo do Campeonato Francês desde a 3ª rodada, em 31 de agosto, e é o 17º na tabela.

-- Resultados da 12ª rodada do Campeonato Francês e classificação: - Sexta-feira: