A 29ª conferência sobre mudanças climáticas da ONU aprovou vários acordos, entre os quais se destaca o compromisso dos países ricos de financiarem com US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão) ao ano até 2035 a transição energética e a adaptação climática das nações em desenvolvimento.

BEIRUTE:

Chefe da diplomacia da UE pede 'cessar-fogo imediato' entre Israel e Hezbollah no Líbano

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, urgiu, neste domingo (24), em Beirute, um "cessar-fogo imediato" entre Israel e o movimento libanês Hezbollah que, segundo o exército israelense, disparou 160 projéteis contra seu território.

(Israel Palestinos Líbano conflito

=== URUGUAI ELEIÇÕES ===

MONTEVIDÉU:

Uruguai elege seu próximo presidente em segundo turno com resultado em aberto

Os uruguaios elegem, neste domingo (24), seu próximo presidente em um segundo turno com resultado em aberto, que pode marcar a volta ao poder da esquerda do icônico ex-presidente José Mujica ou a continuidade da coalizão de centro direita após cinco anos de governo.

(Uruguai eleições

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Expulsão de migrantes dos EUA pode custar caro para a economia

A expulsão em massa de migrantes que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tem em vista pode ser muito prejudicial para a economia, especialmente em alguns setores que dependem dessa força de trabalho, alertam analistas.

(EUA economia migração, Análise

-- EUROPA

MADRI:

Um operário morre no desabamento do teto de escola afetada por cheias em Valência

Um operário que trabalhava na reconstrução de uma escola afetada pelas cheias mortais na região espanhola de Valência morreu, neste domingo (24), após o desabamento de parte do teto, anunciaram as autoridades.

(Espanha inundações acidente

BUCARESTE:

Romênia elege presidente sob a sombra da extrema direita

Os romenos votam, neste domingo, no primeiro turno das eleições presidenciais que poderiam impulsionar o candidato da extrema direita e representar uma guinada nacionalista no país, fronteiriço com a Ucrânia e membro da União Europeia e da Otan.

(Romênia eleições

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã manterá negociações sobre programa nuclear na sexta com França, Alemanha e Reino Unido

O Irã vai realizar negociações na sexta-feira sobre seu programa nuclear com França, Alemanha e Reino Unido, anunciou, neste domingo, o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baqai.

(Irã França Alemanha GB diplomacia nuclear

-- ÁSIA

CABUL:

Mulheres afegãs fundam negócios sob domínio do Talibã

Quando Zainab Ferozi viu as mulheres ao seu redor afundando na pobreza com o retorno do Talibã, ela decidiu gastar suas economias e montar uma fábrica de tapetes. Assim como ela, muitas mulheres afegãs estão abrindo empresas para obter renda e desempenhar um papel social.

(Afeganistão Eco mulheres, Reportagem

=== ESPORTE ===

-- FÓRMULA 1

LAS VEGAS:

Verstappen é tetracampeão de F1 e Russell vence GP de Las Vegas

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou, neste domingo, seu quarto título consecutivo de Fórmula 1, com a quinta colocação no Grande Prêmio de Las Vegas, que terminou com a vitória do britânico George Russell (Mercedes).

(auto-f1

-- FUTEBOL

-- TÊNIS:

