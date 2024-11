Os principais acordos da COP29 em Baku

A 29ª conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas adotou vários acordos, incluindo o compromisso de os países ricos financiarem a transição energética e a adaptação climática das nações em desenvolvimento com US$ 300 bilhões (1,7 trilhão de reais) por ano até 2035.

Esse valor está muito aquém dos montantes solicitados pelos países em desenvolvimento, que variaram de US$ 500 bilhões a US$ 1 trilhão, (entre 2,9 trilhões e 5,8 trilhões de reais) e é considerado pelas ONGs como um esforço muito pequeno em vista da inflação.

“Pelo menos US$ 300 bilhões por ano entre agora e 2035”, ou R$ 1,7 trilhão, responde o acordo de Baku, que estabelece essa "nova meta coletiva quantificada" em substituição ao compromisso anterior, de US$ 100 bilhões por ano (581 bilhões de reais).

Os US$ 300 bilhões devem alavancar um total de US$ 1,3 trilhão (7,5 trilhões de reais) até 2035, segundo o acordo. Esse valor, destinado aos países em desenvolvimento, está em consonância com o financiamento externo de que eles precisam, conforme uma estimativa feita pelos especialistas Amar Bhattacharya, Vera Songwe e Nicholas Stern, comissionados pela ONU.

No sábado, apesar das reclamações, os 45 países menos desenvolvidos e o grupo de pequenos estados insulares, cerca de 40 em número, acabaram sendo persuadidos a não bloquear o acordo.

Eles queriam que parte da ajuda financeira fosse expressamente reservada para eles, contrariando a opinião dos países sul-americanos e africanos. No final, o acordo antecipa para 2030 o objetivo de triplicar o financiamento, essencialmente público, que é fornecido por fundos multilaterais, onde essas nações são prioritárias.

Além disso, será criado um roteiro na preparação para a COP30, que ocorrerá em Belém do Pará em novembro do próximo ano, sobre como multiplicar o financiamento climático. Entre outras coisas, isso lhes dará uma nova oportunidade de arrecadar mais dinheiro na forma de doações, enquanto atualmente 69% do financiamento climático é feito por meio de empréstimos.

- Nenhuma menção explícita à eliminação gradual da energia fóssil

O apelo para uma “transição” para sair dos combustíveis fósseis, o principal feito da COP28 em Dubai, não aparece explicitamente nos principais textos finais da COP29.

Ele só aparece implicitamente quando é lembrada a existência do acordo adotado no ano passado.

Mas o texto, que deveria reforçar sua implementação, não foi adotado no final da COP29, após uma longa batalha que o esvaziou parcialmente de conteúdo.

Uma das prioridades da UE era obter o monitoramento anual dos esforços para se afastar do petróleo, do gás e do carvão. A Arábia Saudita se opôs a isso e, no final, conseguiu o que queria.

