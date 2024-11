Irã manterá diálogos sobre seu programa nuclear com França, Alemanha e Reino Unido

- "Dúvidas e ambiguidades" -

O Irã defende o direito a desenvolver a energia nuclear com fins civis, mas nega taxativamente que queira obter a arma atômica.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, um dirigente de viés progressista defensor do diálogo com o Ocidente, e que chegou ao poder em julho, afirma que quer eliminar as "dúvidas e ambiguidades" sobre o programa nuclear do seu país.