Homem é morto após fazer disparos perto da embaixada de Israel na Jordânia

Um homem foi morto na madrugada deste domingo (24), em Amã, após abrir fogo e ferir três pessoas das forças de segurança no bairro da capital jordaniana que abriga a embaixada de Israel, anunciaram as autoridades jordanianas.

O porta-voz do governo, Mohamed Momani, citado pela agência nacional Petra, condenou "um ataque terrorista contra as forças" jordanianas e apresentou o autor dos disparos como uma pessoa "fora da lei, com um passado criminoso", vinculado às drogas.