Dívida recorde dos Estados Unidos pode inviabilizar promessas de Trump, dizem especialistas

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, terá que enfrentar um problema quando assumir a Casa Branca em janeiro: a dívida pública do país atingiu US$ 36 trilhões (cerca de R$ 208,8 trilhões) e só o pagamento de juros consumirá mais de US$ 1 trilhão no próximo ano - valor superior ao orçamento militar americano.

Segundo especialistas, esse cenário deve dificultar a implementação das promessas de campanha de Trump, como cortes de impostos e programas de estímulo econômico. O custo da dívida também afeta diretamente os americanos, com juros mais altos para financiamento de casas e carros, questão que ajudou Trump a vencer as eleições de novembro. "O nível atual da dívida está pressionando os juros para cima, inclusive nas hipotecas", disse Shai Akabas, diretor do Bipartisan Policy Center. Ele alertou que cerca de 20% dos gastos do governo agora são destinados a pagar credores, em vez de investimentos em infraestrutura e educação.