Centros de votação fecham no 2º turno das eleições presidenciais no Uruguai

A votação no segundo turno eleitoral no Uruguai para escolher o sucessor do presidente Luis Lacalle Pou culminou neste domingo (24) com o fechamento das urnas às 19h30 (mesmo horário em Brasília), informou a mídia local.

O opositor de esquerda Yamandú Orsi, pupilo do ex-presidente José “Pepe” Mujica, e o dirigente de centro-direita Álvaro Delgado, ex-secretário da Presidência de Lacalle Pou, enfrentam-se em uma corrida que as pesquisas preveem que será muito acirrada.