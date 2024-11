Trump e secretário-geral da Otan se encontram para conversas sobre segurança global

Este parece ser o primeiro encontro de Rutte com Trump desde sua eleição em 5 de novembro. Rutte havia parabenizado Trump anteriormente, afirmando que "sua liderança será novamente essencial para manter a organização forte" e que estava ansioso para trabalhar com o republicano.

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte se encontraram para conversas sobre segurança global, disse a aliança militar neste sábado, 23. "Eles discutiram uma gama de questões de segurança global enfrentadas pela Aliança", destaca o comunicado distribuído pela Otan, sem dar maiores detalhes. O encontro ocorreu na sexta-feira, 22, em Palm Beach, Flórida.

Trump expressou ceticismo sobre a aliança ocidental por anos e reclamou dos gastos com defesa de seus países-membros, que ele considerava muito baixos.

O presidente eleito norte-americano descreveu os aliados da Otan como sanguessugas das forças armadas dos EUA e questionou abertamente o valor da aliança que definiu a política externa americana por décadas, ameaçando não defender os membros que não cumprissem as metas de gastos com defesa.

Rutte e sua equipe também se encontraram com a escolha de Trump como conselheiro de segurança nacional, o deputado americano Michael Waltz, e outros membros da equipe de segurança nacional do presidente eleito, disse a declaração da Otan. Fonte: Associated Press