Tottenham goleia e agrava crise do Manchester City

O Manchester City sofreu um duríssimo revés neste sábado (23), goleado em casa pelo Tottenham por 4 a 0, emendando sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Inglês e a primeira como mandante no torneio em dois anos.

A última derrota do City no Etihad Stadium pela Premier League foi em novembro de 2022, quando caiu diante do Brentford. A sequência invicta do time em seus domínios durou 52 jogos.