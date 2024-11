O que aconteceria se o Google fosse forçado a vender o Chrome?

Na última quarta-feira (20), o Departamento de Justiça apresentou essa recomendação antitruste ao juiz federal de Washington, Amit Mehta, que deve se pronunciar após a condenação do Google por práticas anticompetitivas nas pesquisas na Internet.

“Seria uma mudança drástica no modelo de negócios da empresa”, disse Beth Egan, professora de publicidade da Universidade de Syracuse.

O Google oferece pesquisa gratuita e gera receita com recursos de segmentação de anúncios e comércio online.

Lançado em 2008, o Chrome detém cerca de 70% do mercado de pesquisa online, desbancando seus concorrentes, Edge e Safari, desenvolvidos pela Microsoft e pela Apple, respectivamente.

A venda do Chrome deixaria o Google sem uma fonte importante da qual “eles obtêm muitas informações que podem ser usadas para treinar seus algoritmos” e promover outros serviços, como o Maps, disse Egan.

Por exemplo, a Apple implementou no Safari uma limitação drástica de “cookies”, os marcadores que permitem que as empresas rastreiem a navegação dos usuários.

Um analista da Bloomberg estima que o Chrome, usado por mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, poderia ser vendido por pelo menos US$ 15 bilhões (87 bilhões de reais, na cotação atual).

No entanto, a falta de precedentes torna difícil prever o valor do Chrome no mercado.

Em 2016, um grupo de investidores chineses comprou o mecanismo de buscas norueguês Opera Software ASA, que na época tinha apenas 350 milhões de usuários, por US$ 600 milhões (cerca de R$ 1,95 bilhão, em valor da época).