Novak Djokovic anuncia Andy Murray como seu novo treinador

Novak Djokovic, tenista masculino com mais títulos de Grand Slam (24), atualmente número 7 no ranking da ATP, depois de uma temporada decepcionante, anunciou neste sábado (23) a contratação do ex-jogador britânico Andy Murray como seu novo treinador.

"Jogamos um contra o outro desde que éramos crianças. Foram 25 anos de rivalidade, de superação dos limites um do outro. Tivemos batalhas que estão entre as mais épicas do nosso esporte. Fomos chamados de revolucionários, temerários, disseram que estávamos fazendo história. Pensei que nossa história comum tivesse acabado, mas finalmente há um último capítulo. É hora de um dos meus adversários mais difíceis se juntar à minha equipe técnica. Bem-vindo, técnico Andy Murray", declarou Djokovic em comunicado