Nas Filipinas, vice-presidente ameaça publicamente mandar assassinar o presidente

Marcos concorreu com Duterte como sua companheira de chapa vice-presidencial nas eleições de maio de 2022 e ambos venceram com vitórias esmagadoras em um chamado de campanha de unidade nacional.

Os dois líderes e seus partidos, no entanto, rapidamente tiveram uma amarga desavença sobre diferenças importantes, incluindo suas abordagens às ações agressivas da China no disputado Mar da China Meridional. Duterte renunciou ao Gabinete Marcos em junho como secretária de Educação e chefe de um órgão anti-insurgência.

Assim como seu pai igualmente franco, o ex-presidente Rodrigo Duterte, a vice-presidente se tornou uma crítica vocal de Marcos, sua esposa Liza Araneta-Marcos e o presidente da Câmara Martin Romualdez, aliado e primo do presidente, acusando-os de corrupção, incompetência e perseguição política à família Duterte e seus apoiadores próximos.

Em meio às divisões políticas, o chefe militar, general Romeo Brawner, emitiu uma declaração com a garantia de que as Forças Armadas das Filipinas, com 160 mil membros, permaneceriam apartidárias "com o máximo respeito por nossas instituições democráticas e autoridade civil". Fonte: Associated Press