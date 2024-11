Marchas na França denunciam violência contra as mulheres

A Promotoria anunciará na próxima semana as sentenças que pretende aplicar aos 51 réus no caso de Gisèle Pelicot, de 71 anos, que durante uma década foi drogada e estuprada em estado inconsciente por dezenas de homens recrutados por seu marido, que filmou os atos.

Milhares de manifestantes na França denunciaram, neste sábado (23), a violência contra as mulheres e exigiram o fortalecimento da legislação contra esse flagelo exposto pelo caso de Gisèle Pelicot, que foi drogada pelo marido para ser estuprada por estranhos, um julgamento que chocou o mundo.

As audiências do julgamento em Avignon (sudoeste) foram públicas, a pedido da própria Gisèle Pelicot, a fim de ajudar, explicou ela, as vítimas de violência sexual a “não ter mais vergonha” e a denunciar seus agressores.