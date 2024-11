Chefe da Otan se reuniu com Donald Trump nos EUA

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, reuniu-se com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em Palm Beach, Flórida, na sexta-feira, anunciou o porta-voz da Aliança Atlântica neste sábado (23).

Dois dias após a eleição de Trump, em 5 de novembro, o ex-primeiro-ministro holandês disse que queria se encontrar com ele. Afirmou então que queria abordar com o presidente eleito a "ameaça" representada pelo fortalecimento dos laços entre a Rússia e a Coreia do Norte.