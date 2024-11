CEO do TikTok busca conselho de Musk sobre a nova administração Trump

CEO do popular aplicativo de vídeo, Shou Chew iniciou mensagens com o bilionário nas últimas semanas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Chew e executivos da empresa controladora do TikTok, a gigante tecnológica chinesa ByteDance, veem Musk como um canal potencialmente útil para a nova administração em um momento em que o TikTok enfrenta a perspectiva de uma proibição iminente nos EUA devido a preocupações com a segurança nacional.

A dupla não discutiu opções explícitas sobre maneiras de manter o TikTok operando nos EUA, disseram eles. Chew manteve os executivos seniores da ByteDance informados sobre as interações, e os executivos da ByteDance se sentiram cautelosamente otimistas de que poderia haver um caminho a seguir, disseram as pessoas.

O acesso sem precedentes de Musk ao presidente eleito fez com que muitos líderes empresariais buscassem o conselho do bilionário. Musk está hospedado em Mar-a-Lago, o clube privado de Trump em Palm Beach, desde a eleição, e tem sido central nas conversas sobre a transição do governo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Em reuniões, Musk avaliou as posições do gabinete e também se juntou a Trump em ligações com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o CEO da Alphabet, Sundar Pichai.