Agricultores poloneses bloqueiam importante posto fronteiriço com a Ucrânia

Agricultores poloneses começaram, neste sábado (23), a bloquear um importante posto fronteiriço com a Ucrânia para protestar contra a política do governo e denunciar o acordo da União Europeia (UE) com os países do Mercosul.

Os termos do acordo de livre comércio entre a UE e o bloco Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, foram acordados em 2019, mas alguns países da UE bloquearam o seu progresso, com a França à frente da oposição.