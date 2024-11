Uruguai: um país progressista, amante do futebol e caro

No início do século XX, foi o primeiro país de uma região majoritariamente católica a aprovar o divórcio e um dos primeiros a abolir a pena de morte e introduzir o voto feminino.

- Rico, mas caro -

Segundo o ranking de 2024 do FMI, o Uruguai é, depois da Guiana, o país mais rico da América do Sul, com um PIB per capta de mais de 23 mil dólares (133 mil reais).

Mas também é onde o custo de vida é mais alto, indica o site Numbeo a partir de contribuições de internautas. Os economistas atribuem isso a um Imposto de Valor Agregado (IVA) de 22% e a tarifas aduaneiras de 25% a 35% por falta de acordos comerciais preferenciais.