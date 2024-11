Trump considera Kevin Warsh como secretário do Tesouro e, depois, presidente do Fed

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu selecionar o financista Kevin Warsh como seu secretário do Tesouro com o entendimento de que ele poderia ser indicado para liderar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) quando o mandato de Jerome Powell terminar, em maio de 2026, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Trump discutiu o possível acordo com Warsh durante uma reunião na quarta-feira, 20, em Mar-a-Lago, o clube privado do presidente eleito na Flórida, segundo fontes.

Warsh é um dos favoritos para liderar a pasta, mas até a noite de quinta-feira, 21, Trump não havia decidido quem escolheria para a posição crucial do gabinete. O republicano ainda estava avaliando como abordaria a vaga no Fed e provavelmente não tomaria uma decisão final até mais perto do fim do mandato de Powell como presidente.